Удар по Миллеру и угроза монополии "Газпрома" - эксперт о проблемах с "Силой Сибири"

Проблемы с газопроводом "Сила Сибири" могут стать серьезным аппаратным ударом по главе "Газпрома" Алексею Миллеру, у которого в 2021 году истекает контракт. Об этом Накануне.RU заявил эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

"Если будет реализован худший сценарий и "Газпром" не сможет выполнить свои контрактные обязательства, то Китай в этих случаях поступает жестко. Должны будут выплатить неустойку. Либо "Газпрому" предстоит покупать газ с мирового рынка в виде СПГ и направлять его в Китай. Это создаст много проблем и дополнительные издержки. Для Миллера это будет очень сильный аппаратный удар. И это будет шаг к разрушению экспортной монополии "Газпрома", - сказал эксперт.

Напомним, топ-менеджер "Газпрома" признал проблемы с Чаяндинским месторождением, где в начале мая взбунтовались рабочие. По данным СМИ, заместитель руководителя 307-го департамента "Газпрома" Андрей Филиппов в неформальной беседе заявил, что решение о старте работ не было взвешенным, потому что месторождение не было готово к разработке - находилось на стадии разведки, а работы по геологоразведке почти нигде не были запущены. По утверждению специалистов, текущих мощностей месторождения недостаточно для заполнения газопровода в Китай, согласно планам. Из-за этого многомиллиардные контракты на поставку газа оказались под угрозой срыва.