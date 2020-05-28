Суд отложил закрытие складов "Красного и белого" в Екатеринбурге

Сегодня, 28 мая, Железнодорожный районный суд Екатеринбурга не смог принять решение о дальнейшей работе соучредителя сети "Красное и белое", на чьих складах произошла вспышка коронавируса.

Напомним, в ходе проверки логистического центра было выявлено множество нарушений. В Роспотребнадзоре посчитали, что у ООО "Абсолют" была возможность исполнить требования санитарного законодательства, но оно не сделало этого, что привело к заражению сотрудников и может способствовать распространению коронавирусной инфекции.

Надзорный орган настаивал на приостановке деятельности предприятия. На сегодняшнем заседании представитель "Абсолюта" уверяла, что все нарушения устранены.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в итоге сегодня суд не смог принять решение. В заседании был объявлен перерыв. Процесс продолжится завтра, 29 мая.

Напомним, из-за вспышки коронавируса на складах сети "Красное и белое" в Свердловской области возбуждено уголовное дело.