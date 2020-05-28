02 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале депутаты приняли закон о запрете "наливаек"

Депутаты Заксобрания Челябинской области приняли законопроект о запрете продажи алкоголя в точках общепита с залом обслуживания до 40 кв.м., сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Законопроектом предусматривается запрет розничной продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 40 кв.м. Кроме того, предусмотрен переходный период для вступления в силу закона - 3 месяца.

За этот период предприниматели должны реализовать продукцию или перепрофилировать бизнес.

Предполагается, что после принятия законопроекта с рынка уйдет 290 баров и буфетов, которые, как правило, и являются "наливайками".

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На Южном Урале депутаты приняли закон о запрете "наливаек"

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Теги: наливайки, закон, алкоголь, ЗСО,



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