Российский экспорт сократился почти на 15%

В первом квартале 2020 года внешнеторговый оборот России составил 143,5 млрд долларов, что на 9,3% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Таковы данные Банка России.

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Примечательно, что импорт не изменился, а все падение пришлось на экспорт - на 14,5%. При этом сальдо торгового баланса остается положительным - 32 млрд долларов (в прошлом году за тот же период было 47 млрд).

В структуре экспорта наибольшее уменьшение зафиксировано в продаже природного газа - более чем в 2 раза. В 1,7 раза экспортировано меньше удобрений калийных, в 1,3 раза - азотных. Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 19%. Наибольший прирост экспорта по сравнению с первым кварталом 2019 года зафиксирован по драгоценным металлам и камням.

Среди основных товаров импорта выросла доля пальмового масла - на 27%. Год назад тоже был рост - на 15%. Второй год подряд увеличивается импорт сыров, творога, сливочного масла.

В географической структуре внешнеторгового оборота доля ЕС упала с 43% до 38%, а доля стран АТЭС выросла с 31% до 33%. Почти на 1% во внешней торговле увеличилась доля США (4,7%), еще больше Китая - до 17,3%. В стоимостном выражении торговля с США выросла на 11%. Наибольшее сокращение торговли произошло с Нидерландами - в 1,5 раза, сейчас их доля в структуре внешней торговли РФ составляет 6%.

Доля стран СНГ в торговле существенного изменения не претерпела, хотя в стоимостном исчислении сократилась на 13%. В относительных величинах зафиксировано сокращение торговли с Украиной почти в 1,75 раза. Увеличилась торговля с Азербайджаном (на 18%), Таджикистаном (25%), Узбекистаном (19%). С Туркменией произошел рост в 2,8 раза. Правда, доля этих стран в структуре внешней торговли невелика и измеряется десятыми долями процента.

Данные по первому кварталу могут претерпеть изменения по итогам года, тем более в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.