02 Сентября 2020
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75 лет Победы Свердловская область Уральский ФО
парад победы, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Параду Победы – быть. Куйвашев дал поручения по организации Года памяти и славы на Среднем Урале

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев дал поручения по организации мероприятий Года памяти и славы, которые предполагается провести 24 июня. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Речь о подготовке зашла на заседании областного правительства 28 мая.

"Акцентирую ваше внимание на решении, озвученном президентом России Владимиром Владимировичем Путиным: Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны состоится 24 июня. Это исторически значимый для страны день – 75 лет назад именно 24 июня 1945 года состоялся легендарный парад победителей на Красной площади в Москве", - обратился губернатор к членам правительства.

Евгений Куйвашев(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Работу будет курировать вице-губернатор Сергей Бидонько: ему поручено во взаимодействии с Центральным военным округом, правоохранительными органами, муниципалитетами и общественными организациями проработать вопросы, связанные с проведением парадов в Свердловской области, а также организацией мероприятий, приуроченных к ним. Особое внимание необходимо будет уделить вопросам обеспечения общественного здоровья и безопасности людей.

парад победы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

В пресс-службе Центрального военного округа Накануне.RU сообщили, что вся информация по подготовке и проведению Парада Победы на Среднем Урале будет озвучена в ходе пресс-конференции на следующей неделе.

Напомним, в этом году Парад в честь 9 мая в Екатеринбурге состоялся в небе. Над городом пролетели высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, а также самолеты Л-410, Ан-26 и Ан-12.

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Параду Победы – быть. Куйвашев дал поручения по организации Года памяти и славы на Среднем Урале

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Теги: Парад Победы, подготовка, Куйвашев



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