02 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
медики скорая помощь (2010) | Фото:medicpaket.ru

Аэропорты, медцентры, медики: правительство отправило в регионы 35 миллиардов

В четверг, 28 мая, на заседании правительства России премьер-министр Михаил Мишустин озвучил суммы, которые направляются в регионы.

Так, 11 млрд руб. получат аэропорты. "Направим почти 11 млрд руб. на поддержку наших аэропортов, - сказал Мишустин. - Средства должны пойти в первую очередь на зарплаты работников и уплату страховых взносов". Эти деньги на совещании по развитию авиаотрасли для аэропортов ранее попросил глава Минтранса Евгений Дитрих. Тогда же он сообщил, что на поддержку авиакомпаний в июне могут потребоваться еще 30 млрд руб.

Более 22 млрд руб. отправляются в регионы на выплаты медикам, работающим с коронавирусом. "Сегодня в повестке - выделение регионам межбюджетных трансфертов на эти цели, всего это более 22 млрд руб.", - отметил премьер. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что все выплаты за апрель поступили медикам.

Наконец, 2 млрд руб. правительство выделяет на строительство трех медицинских центров в Дагестане: "В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции выделим сегодня почти 2 млрд руб. на строительство трех многофункциональных медицинских центров общей мощностью 200 коек в Дагестане, где по-прежнему сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка".

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Аэропорты, медцентры, медики: правительство отправило в регионы 35 миллиардов

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Теги: бюджет, дагестан, медцентр, строительство, выплаты медикам, аэропорты, кризис, михаил мишустин



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