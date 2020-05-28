02 Сентября 2020
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Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Ямальские депутаты расширили список категорий налогоплательщиков, пострадавших от коронавируса

В рамках законов, обеспечивающих поддержку предпринимателей в условиях распространения коронавирусной инфекции, депутаты законодательного собрания Ямала расширили перечень категорий пострадавших налогоплательщиков. Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе законодательного собрания ЯНАО, речь идет о тех, кто применяет налоговую ставку в размере 1% по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения (УСН).

Помимо этого, расширен список предприятий малого и среднего бизнеса, которые могут быть освобождены от уплаты налога на имущество до конца 2020 г. Для них в том числе также будет действовать мораторий на платежи по аренде государственного и муниципального имущества до конца 2020 г. Размер выпадающих доходов регионального бюджета в текущем году составит около 1,2 млн руб.

"Принятые законы позволят обеспечить в автономном округе благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности, сохранить количество субъектов малого и среднего предпринимательства и созданных рабочих мест", – прокомментировал председатель комитета Законодательного собрания ЯНАО по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин.

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Ямальские депутаты расширили список категорий налогоплательщиков, пострадавших от коронавируса

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Теги: депутаты, заксобрание, малый и средний бизнес, налогоплательщики



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