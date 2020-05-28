02 Сентября 2020
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Спорт
Эрлинг Холанд (2020) | Фото: Ina Fassbender (AFP)

Нападающий "Боруссии" Холанд получил травму в игре с "Баварией" после столкновения с судьёй

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд получил необычную травму в матче против мюнхенской "Баварии" в результате столкновения с главным арбитром матча Тобиасом Штилером.

Арбитр на 69-й минуте встречи в центре поля двигался спиной вперёд и случайно наступил на ногу норвежскому нападающему. Спустя несколько минут Эрлинг попросил замену.

Экс-нападающий "Айнтрахта", а ныне эксперт на телеканале Viasport Ян-Оге Фьортофт сообщил в своём твиттере, что Холанд повредил колено, отмечает sport.rambler.ru.

Встреча же завершилась минимальной победой "Баварии" - 0:1.

Добавим, что 19-летний Холанд перешёл в "Боруссию" в январе этого года из "Ред Булл Зальцбург" за 20 млн евро. На его счету за новый клуб 10 голов в 11 матчах чемпионата Германии.

Бундеслига была возобновлена 16 мая, все встречи пока проходят без зрителей на трибунах.

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Нападающий "Боруссии" Холанд получил травму в игре с "Баварией" после столкновения с судьёй

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Теги: Эрлинг Холанд, судья, травма, Боруссия, Бавария



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