Дистанционное обучение должно обеспечиваться за счет бюджета – законопроект, внесенный в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, который может закрепить в законе "Об образовании" обязательность обеспечения дистанционного обучения за счет бюджета. Авторами выступила группа депутатов от КПРФ.

Парламентарии напоминают, что Конституция гарантирует "общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования". А поскольку учиться дистанционно можно только с помощью гаджетов и интернета, государство должно обеспечить эти ресурсы бесплатно.

"В связи с этим законопроектом устанавливается, что опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагогических работников, включая доступ к информационно-телекоммуникационным сетям, оснащение обучающихся соответствующими техническими средствами и их программным обеспечением, осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Профильный комитет Госдумы еще не рассматривал законопроект. В тексте и приложениях нет финансовых расчетов о том, какие средства могут понадобиться на обеспечение школьников и студентов необходимыми ресурсами.