02 Сентября 2020
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Общество За рубежом
(2004) |

Болгария будет пускать туристов без тестов на COVID-19 и карантина

Болгария, популярная среди российских туристов, готова принимать отдыхающих из разных стран без ограничений, введенных другими странами на фоне пандемии коронавируса.

Туристов будут пускать без тестов на COVID-19 и без карантина, сообщает Ассоциация туроператоров России.

При въезде иностранцев попросят заполнить документ о том, что они в курсе эпидемической обстановки в стране и принимают все условия. Все расходы на лечение в случае обнаружения у туристов коронавирусной инфекции будут за счет их страховки или за их личный счет.

С 1 июня Болгария откроет границы с соседними странами, а с 15 июня – со всеми странами ЕС. Ведутся переговоры о возобновлении с 15 июня чартерных рейсов.

Ранее многие страны объявили даты начала туристического сезона. Так, в Греции он открывается уже 15 июня. В этот день начнут работать сезонные отели, а с 1 июля ожидается прилет отдыхающих из-за рубежа. Первыми в страну будут допущены туристы из Австралии, Кипра, Израиля, Китая, Японии, Дании, Австрии и соседних балканских государств. Предполагается, что им не придется сидеть в карантине – достаточно будет сдать тест на коронавирус.

В АТОР ранее сообщили, что для россиян поездки за границу могут возобновиться не раньше сентября. Там пояснили, что несмотря на готовность других стран принимать иностранных туристов, возобновление международного туризма – процесс двусторонний.

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Болгария будет пускать туристов без тестов на COVID-19 и карантина

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Теги: болгария, туристы, коронавирус



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