02 Сентября 2020
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Общество Пермский край
госзакупки (2013) | Фото:

В Прикамье прокуратура запретила колледжу приобрести через госзакупки дорогой автомобиль

В Чернушинском районе прокуратура пресекла госзакупку дорогого автомобиля, сообщили Накануне.RU в краевом надзорном ведомстве.

Лот ранее опубликовал краевой политехнический колледж. В документах он установил завышенные технические характеристики машины. После аукциона, который был признан несостоявшимся из-за отсутствия необходимого количества участников,12 мая заключен договор на поставку автомобиля стоимостью 2,5 млн руб., хотя в силу региональных закупочных нормативов она не могла превышать 1,5 млн руб..

Прокурор Чернушинского внес директору колледжа представление об устранении нарушений. Договор расторгнут, к дисциплинарной ответственности привлечены четыре работника бюджетного учреждения. Глава колледжа попал под "административку". Материал направлен в краевое управление ФАС. О ситуации проинформирован министр образования и науки Пермского края.

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В Прикамье прокуратура запретила колледжу приобрести через госзакупки дорогой автомобиль

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Теги: колледж, госзакупки, машина



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