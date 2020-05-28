"Нефтяной кризис за счет населения". Эксперт - о ценах на заправках

Росстат сообщил, что в апреле цены производителей бензина снизились на 22,4% по сравнению с мартом. В то же время цены на заправках снизились лишь на 0,2%. Сопоставляя эти факты, можно сделать вывод, что нефтяной кризис проходит за счет населения, о чём Накануне.RU заявил доктор технических наук, генеральный директор "Института проблем энергетики" и член генерального совета "Партии Дела" Булат Нигматулин.

"Нефтяной кризис проходит за счет населения, компании умело переносят центры прибыли, раз нефть подешевела, то центр прибыли теперь - не экспорт, а заправки внутри страны, - говорит эксперт. - Так у нас выстроена система топливообеспечения в стране".

В сложившейся ситуации, как он считает, виноваты чиновники от энергетики, которые должны были думать не только о собственной отрасли, а о государственном развитии и росте экономики.

"Какое развитие экономики может быть, если топливно-энергетический комплекс ведет себя как колонизатор, как чужой? Они свои решают проблемы и не думают, как быть населению с упавшими доходами, не думают, как будет остальная экономика развиваться".

Такая же ситуация сейчас и в электроэнергетике, отмечает эксперт. Он напоминает, что недавно утвердили энергетическую стратегию до 2035 года.

"Я предлагал в первой главе определить оптимальные цены внутри страны на эти продукты (бензин, газ, тепло, электроэнергия), цены, которые обеспечат экономический рост и поддержат развитие производителей. Но это вообще не обсуждают", - говорит Булат Нигматулин.

Если рассматривать затраты производителей в долях ВВП в стране и в мире (в США, Китае и Евросоюзе - восемь стран, которые обеспечивают ВВП мира), получается, что, например, электроэнергия у нас дороже, чем в среднем по миру на 25%. Член генерального совета "Партии Дела" предлагает снизить цены хотя бы до среднемировых.

"Этому мешает целый клубок проблем - слабые "мозги" профессоров-экономистов, энергетиков, людей, которые занимаются макроэкономикой или их ангажированность. Историческая жажда наживы с 2008 года идет, желание получить для себя сверхприбыли, которых они сейчас лишены, так как на внешних рынках упали цены на нефть, на газ, на уголь. Налицо попытка добрать прибыли внутри страны", - заключает эксперт.