"Лечить всех, кто нуждается": в китайском мегаполисе выписали последнего тяжелобольного коронавирусом

В китайском городе Гуанчжоу из больницы выписан последний пациент, болевший коронавирусной пневмонией в критической форме. Всего, начиная с 23 января, за 125 дней удалось вылечить 19 больных COVID-19, переболевших в крайне тяжёлой форме.

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На это событие отдельно обратил внимание видный китайский вирусолог, академик Чжун Наньшань. Несмотря на то, что многие регионы страны полностью избавились от случаев заболевания коронавирусом, каждый этап в исцелении больных в критическом состоянии крайне важен, поскольку даётся очень непросто.

Как передают китайские СМИ, Чжун Наньшань подчеркнул, что лечение заболевших COVID-19 проходит гораздо сложнее, чем во время эпидемии атипичной пневмонии 17 лет назад. "Многие из них казались совершенно безнадёжными, но мы не бросили ни одного пациента, надлежащим образом выполнив сформулированную генеральным секретарём Си Цзиньпином установку ведущей идеологии "Принимать всех, кто нуждается в приёме, лечить всех, кто нуждается в лечении", - отметил он.

Всего в Гуанчжоу, мегаполисе с населением свыше 14 млн человек, на 27-е мая коронавирусом переболели (не считая тех, кто прибыл в город из-за рубежа) 349 человек, из них умер только один.

Напомним, разъяснительная работа по коронавирусу оказалась провалена в России — согласно данным опросов, которые приводит Infox, почти четверть респондентов назвали вирус "выдумкой заинтересованных лиц", а почти каждый десятый счёл, что опасность преувеличена. Но отношение к эпидемии отличается не только у обывателей. Так, глава центра мониторинга ситуации с коронавирусом оперштаба по борьбе с COVID-19, доктор Александр Мясников формулировал видение по борьбе с эпидемией несколько иначе, чем официальные власти: "Просто живите. Инфекция возьмет свое. Мы все переболеем. Кому положено умереть — все равно умрут".