Нацпроект "Экология": на Вологодчине лесовосстановление проведут на 75,6 га земель

В рамках национального проекта "Экология" на Вологодчине продолжают заниматься лесовосстановлением. В 2020 году оно затронет в общей сложности 75,6 га земель лесного фонда. Отметим, что на основании нацпроекта в Вологодской области был разработан региональный проект - "Сохранение лесов". Его реализация обсуждалась в рамках правительственного часа на заседании областного заксобрания.

Как отметил заместитель губернатора региона Михаил Глазков, вопрос лесовосстановления выходит на первое место в связи со значительным объемом вырубаемой древесины, это актуально как для региона, так и страны в целом.

Стартовавший в 2018 году нацпроект "Экология" ставит перед лесным сообществом амбициозную задачу – обеспечить стопроцентный баланс между выбытием лесов и их восстановлением к 2024 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, основной объем работ в 2020 году будет выполняться арендаторами лесных участков на площади 68,1 тыс. га.

На площади 7,5 тыс. га. лесовосстановление будет выполнено лесхозами области по государственному заданию.

"Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов является одним из основных показателей нацпроекта "Экология". Восстановление вырубленных и погибших лесов входит в число основных приоритетов нашей работы", - подчеркнул Михаил Глазков.

Напомним, что с 15 мая 2019 года были официально опубликованы новые Правила лесовосстановления, утвержденные приказом Минприроды России от 25 марта 2019 года № 188 "Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений". Основным нововведением является требование о поэтапном увеличении доли посадочного материала с закрытой корневой системой, используемого при лесовосстановлении: до 20% с 1 января 2022 года, до 30% с 1 января 2025 года, и до 45% - с 1 января 2030 года. Кроме того, специальных лесных районов, для которых правилами устанавливаются особенные требования к лесовосстановлению, теперь стало четыре: Двинско-Вычегодский, Балтийско-Белозерский, Среднеангарский и Байкальский. Правилами определен состав проекта лесовосстановления, порядок его разработки и внесения изменений.