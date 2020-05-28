02 Сентября 2020
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Политика В России
Боинг-777, Украина, крушение (2014) | Фото:ntv.ru

МИД РФ: В Нидерландах не провели настоящего расследования роли Киева в деле МН17

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся делом о крушении малайзийского "Боинга" рейса MH17, не провела настоящего расследования роли Украины в этой катастрофе, заявили в МИД РФ.

Материалы, переданные Россией, игнорировались или объявлялись сфальсифицированными, сказал РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

В то же время, отметил он, к делу приобщались данные из сомнительных источников, включая то, что предоставляла "очевидно заинтересованная сторона – Украина".

Суд по делу MH17 начался 9 марта. Ранее Парламент Нидерландов единогласно проголосовал за проведение дополнительного расследования роли Украины в катастрофе малайзийского Boeing 777 в 2014 году на Донбассе. Речь идет, в частности, о факте незакрытия украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта.

Стоит отметить, что Украина входит в так называемую совместную следственную группу (JIT, ССГ), расследующую катастрофу Boeing. При этом Россию в группу не пригласили и никогда не рассматривали ее версии, аргументы и свидетельства.

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МИД РФ: В Нидерландах не провели настоящего расследования роли Киева в деле МН17

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Теги: мид рф, киев, mh17, боинг



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