Прокуратура вынесла представление главе Хакасии из-за невыплат медикам надбавок

Прокуратура вынесла представление в адрес главы Хакасии из-за задержек стимулирующих выплат медикам. После прокурорской проверки врачи и другой медперсонал получили причитающиеся им деньги в размере 35 млн руб.

Проверка началась после сообщений в СМИ.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что региональным министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат за март и апрель 2020 г. в медицинские учреждения для выплаты медицинским работникам", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В конце апреля, кстати, стало известно, что для врачей республиканской инфекционной больницы ищут спонсоров в соцсетях – чтобы медики могли питаться на рабочем месте и жить в гостинице неподалеку, не рискуя заразить домочадцев.

На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил президенту России, что федеральные надбавки медикам за апрель выплачены полностью. При этом на этой неделе депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный сообщил, что "проехал по регионам – выплаты не получает большинство медиков".