Закупленные Фондом святой Екатерины экспресс-тесты на антитела к COVID-19 доставили в Челябинск

Экспресс-тесты на определение антител к коронавирусу доставили в Челябинск на областной аптечный склад. Партию остро востребованной в условиях распространения продукции закупил Фонд святой Екатерины на средства руководителей УГМК Андрея Козицына и РМК Игоря Алтушкина. 110 тыс. тестов распределят в медицинские учреждения Свердловской и Челябинской областей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, экспресс-тесты аккредитованы китайским министерством здравоохранения, их аналоги медики использовали в Ухане, и теперь изделия экспортируют также в Европу и США. Они помогут оперативно выявлять тех, кто уже перенес COVID-19 и определить зараженных. Вместе с ними в Челябинск доставили дополнительно тысячу защитных костюмов для медиков.

Напомним, ранее фонд закупил для уральских больниц 100 аппаратов ИВЛ на сумму 3,3 млн долларов. Первая партия в количестве 20 штук уже прибыла в Екатеринбург. Вторая партия из 80 аппаратов должна поступить до конца мая. Кроме того, медицинские учреждения Свердловской и Челябинской областей в течение апреля и мая получили гуманитарный груз, состоящий из более чем 10,6 млн средств защиты и медицинского инвентаря, общий вес груза превысил 100 тонн.