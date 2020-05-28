02 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
валихан тургумбаев (2015) | Фото: vk.com

В Челябинской области на депутата ЗСО и его сына завели уголовное дело о картеле

В отношении депутата Заксобрания Челябинской области Валихана Тургумбаева и депутата Миасского городского собрания Каиржана Тургумбаева возбуждено уголовное дело по факту ограничения конкуренции путем заключения картеля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, нарушения были выявлены в ходе совместной проверки с УФАС. Вопросы возникли к АО "Специализированный застройщик Трест Уралавтострой", которое занималось строительством многоквартирного дома в Златоусте.

В ходе проверки были получены данные, что между депутатами, которые являются управляющими хозяйствующих субъектов - конкурентов, заключено соглашение о поддержании цены на аукционах по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность. По итогам аукциона контракт был заключен с АО "Специализированный застройщик Трест Уралавтострой", которой управляет Каиржан Тургумбаев.

Таким образом, он извлек доход в размере более 69 млн рублей.

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В Челябинской области на депутата ЗСО и его сына завели уголовное дело о картеле

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Теги: Валихан Тургумбаев, картель, сговор, уголовное дело, ЗСО,



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