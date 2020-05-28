Бизнесмен из Польши обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве

Представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в полмиллиона долларов.

По данным РЕН ТВ, в полицию Москвы обратился представитель "Млековиты", базирующейся в польском городе Вышокие-Мазовецки. Он сообщил, что у президента компании Даруша Сапиньски и его представителя в России вымогают деньги за снятие ограничений поставок продукции "Млековиты" из Польши в Россию.

Вымогательство началось в конце ноября 2019 года, утверждают в "Млековите". Якобы глава Россельхознадзора и его заместитель Константин Савенков действуют через юриста по фамилии Суздальцев. Полиция начала проверку.