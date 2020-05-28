Министра экологии Северной Осетии подозревают в превышении полномочий на 400 миллионов рублей

04 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    сумки для парней вот

Общество В России Северо-Кавказский ФО
Генеральная прокуратура, генпрокуратура (2018) | Фото: nakanune.ru

Министра экологии Северной Осетии подозревают в превышении полномочий на 400 миллионов рублей

На министра природных ресурсом и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева завели уголовное дело о превышение должностных полномочий после прокурорской проверки (п."в" ч.3 ст. 286 УК РФ).  

Следствие считает, что действия Мамиева причинили бюджету республики ущерб в 406 млн руб., сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Махинации прокуратура и ФСБ усмотрели в контракте за 2019 год на ликвидацию экологического ущерба от Унальского хвостохранилища. Стоимость контракта как раз была установлена в 406 млн руб., деньги были выделены в рамках нацпроекта "Экология".

Прокуратура выяснила, что подрядчик не имел лицензии на утилизацию отходов II класса опасности, а экспертиза проектно-сметной документации проводилась неуполномоченным органом.

"Достоверно зная, что все предусмотренные контрактом работы не выполнены, цели, указанные в государственном контракте по ликвидации опасных производственных отходов не достигнуты, министр природных ресурсов и экологии региона подписал документы, на основании которых была произведена полная оплата контракта", - говорится в сообщении ГП.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Министра экологии Северной Осетии подозревают в превышении полномочий на 400 миллионов рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: чермен мамиев, нацпроект экология, контракт, хвостохранилище, утилизация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети