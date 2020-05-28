Министра экологии Северной Осетии подозревают в превышении полномочий на 400 миллионов рублей

На министра природных ресурсом и экологии Северной Осетии Чермена Мамиева завели уголовное дело о превышение должностных полномочий после прокурорской проверки (п."в" ч.3 ст. 286 УК РФ).

Следствие считает, что действия Мамиева причинили бюджету республики ущерб в 406 млн руб., сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Махинации прокуратура и ФСБ усмотрели в контракте за 2019 год на ликвидацию экологического ущерба от Унальского хвостохранилища. Стоимость контракта как раз была установлена в 406 млн руб., деньги были выделены в рамках нацпроекта "Экология".

Прокуратура выяснила, что подрядчик не имел лицензии на утилизацию отходов II класса опасности, а экспертиза проектно-сметной документации проводилась неуполномоченным органом.

"Достоверно зная, что все предусмотренные контрактом работы не выполнены, цели, указанные в государственном контракте по ликвидации опасных производственных отходов не достигнуты, министр природных ресурсов и экологии региона подписал документы, на основании которых была произведена полная оплата контракта", - говорится в сообщении ГП.