Из 181 нового случая коронавируса в "тюменской матрёшке" 104 - в Югре

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 30 (до 1 тыс. 562), в Югре – на 104 (до 2 тыс. 28), на Ямале – на 47 (до 2 тыс. 249). Среди лидеров по географии распространения новых случаев в Югре – Сургутский район (48), Сургут (14), Нижневартовск (12).

В населённых пунктах Ямала подтвердилось 42 новых случая в Новом Уренгое (23), Салехарде (15), Ноябрьске (два), Муравленко (один), Харпе (один). На предприятиях – пять случаев в Надымском районе (два), Новом Уренгое (два), Ноябрьске (один).

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 8 тыс. 371 пациента.