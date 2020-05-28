В Пермском крае – 44 новых носителя COVID-19

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае число инфицированных выросло на 44 (до 1 тыс. 539). По данным краевого оперштаба, три из них зафиксированы посмертно.

"У пациентов 24, 39 и 83 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причины смерти – сопутствующие заболевания. То есть всего в крае умерли 52 носителя этой инфекции", - уточнили в штабе.

Отметим, суточный прирост по стране – 8 тыс. 371 инфицированный.