На Среднем Урале зафиксировано 268 случаев заражения и две смерти от коронавируса

В Свердловской области за последние сутки зафиксировано 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 197 жителей Екатеринбурга, а также у жителей Арамильского, Артемовского, Артинского городских округов, Белоярского городского округа, Ачита, Березовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Заречного, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новоуральска, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Верхнего Дуброво, Серова, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого городских округов.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, всего в регионе COVID-19 обнаружен у 4 тыс.693 свердловчан. 60 сейчас находятся в тяжелом состоянии. 42 из них в реанимации, в том числе 17 – на аппаратах ИВЛ. Состояние 138 пациентов диагностируется средней степенью тяжести.

За последние сутки из медицинских учреждений Среднего Урала было выписано 127 человек с ранее подтвержденным коронавирусом. Также зарегистрировано два летальных случая. Всего уральские врачи вылечили 1827 пациентов, не сумели спасти - 23.