За последние сутки в России выявлен 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8785 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровело 150 993 человека.