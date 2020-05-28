В России выявлен 8371 новый случай коронавируса

02 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В России выявлен 8371 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8785 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровело 150 993 человека.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:

 Москва - 2054

 Московская область - 774

 Санкт-Петербург - 383

 Свердловская область - 268

 Нижегородская область - 228

 Ростовская область - 154

 Красноярский край - 147

 Архангельская область - 127

 Республика Дагестан - 124

 Волгоградская область - 111

 Воронежская область - 110

 Тульская область - 110

 Брянская область - 109

 Ханты-Мансийский АО - 104

 Самарская область - 97

 Саратовская область - 97

 Новосибирская область - 96

 Республика Саха (Якутия) - 94

 Калужская область - 93

 Омская область - 87

 Пензенская область - 86

 Ярославская область - 84

 Кабардино-Балкарская Республика - 83

 Челябинская область - 82

 Чувашская Республика - 81

 Смоленская область - 80

 Ставропольский край - 80

 Белгородская область - 79

 Республика Башкортостан - 79

 Алтайский край - 79

 Рязанская область - 77

 Краснодарский край - 76

 Ульяновская область - 75

 Тамбовская область - 73

 Липецкая область - 70

 Курская область - 68

 Хабаровский край - 63

 Иркутская область - 62

 Владимирская область - 61

 Республика Татарстан - 60

 Ивановская область - 59

 Орловская область - 59

 Вологодская область - 59

 Республика Тыва - 58

 Кировская область - 57

 Приморский край - 57

 Оренбургская область - 54

 Забайкальский край - 53

 Тверская область - 52

 Республика Северная Осетия - 52

 Ленинградская область - 51

 Республика Бурятия - 51

 Республика Коми - 50

 Республика Ингушетия - 49

 Республика Мордовия - 49

 Ямало-Ненецкий АО - 47

 Мурманская область - 46

 Новгородская область - 45

 Пермский край - 44

 Псковская область - 42

 Карачаево-Черкесская Республика - 42

 Республика Марий Эл - 41

 Костромская область - 39

 Калининградская область - 38

 Тюменская область - 30

 Республика Калмыкия - 29

 Томская область - 27

 Камчатский край - 25

 Республика Адыгея - 24

 Удмуртская Республика - 24

 Чеченская Республика - 22

 Республика Хакасия - 22

 Амурская область - 19

 Республика Карелия - 18

 Астраханская область - 18

 Кемеровская область - 18

 Курганская область - 7

 Еврейская АО - 7

 Республика Крым - 6

 Республика Алтай - 4

 Сахалинская область - 4

 Чукотский АО - 3

 Ненецкий АО - 2

 Магаданская область - 2

 Севастополь - 1

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России выявлен 8371 новый случай коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети