В России выявлен 8371 новый случай коронавируса
За последние сутки в России выявлен 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8785 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровело 150 993 человека.
Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:
Москва - 2054
Московская область - 774
Санкт-Петербург - 383
Свердловская область - 268
Нижегородская область - 228
Ростовская область - 154
Красноярский край - 147
Архангельская область - 127
Республика Дагестан - 124
Волгоградская область - 111
Воронежская область - 110
Тульская область - 110
Брянская область - 109
Ханты-Мансийский АО - 104
Самарская область - 97
Саратовская область - 97
Новосибирская область - 96
Республика Саха (Якутия) - 94
Калужская область - 93
Омская область - 87
Пензенская область - 86
Ярославская область - 84
Кабардино-Балкарская Республика - 83
Челябинская область - 82
Чувашская Республика - 81
Смоленская область - 80
Ставропольский край - 80
Белгородская область - 79
Республика Башкортостан - 79
Алтайский край - 79
Рязанская область - 77
Краснодарский край - 76
Ульяновская область - 75
Тамбовская область - 73
Липецкая область - 70
Курская область - 68
Хабаровский край - 63
Иркутская область - 62
Владимирская область - 61
Республика Татарстан - 60
Ивановская область - 59
Орловская область - 59
Вологодская область - 59
Республика Тыва - 58
Кировская область - 57
Приморский край - 57
Оренбургская область - 54
Забайкальский край - 53
Тверская область - 52
Республика Северная Осетия - 52
Ленинградская область - 51
Республика Бурятия - 51
Республика Коми - 50
Республика Ингушетия - 49
Республика Мордовия - 49
Ямало-Ненецкий АО - 47
Мурманская область - 46
Новгородская область - 45
Пермский край - 44
Псковская область - 42
Карачаево-Черкесская Республика - 42
Республика Марий Эл - 41
Костромская область - 39
Калининградская область - 38
Тюменская область - 30
Республика Калмыкия - 29
Томская область - 27
Камчатский край - 25
Республика Адыгея - 24
Удмуртская Республика - 24
Чеченская Республика - 22
Республика Хакасия - 22
Амурская область - 19
Республика Карелия - 18
Астраханская область - 18
Кемеровская область - 18
Курганская область - 7
Еврейская АО - 7
Республика Крым - 6
Республика Алтай - 4
Сахалинская область - 4
Чукотский АО - 3
Ненецкий АО - 2
Магаданская область - 2
Севастополь - 1