Дело экс-депутата Госдумы Волчека возбудили после прослушки бывшего замглавы АСВ

Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева возбудили после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым, сообщает РБК.

По данным источников, из телефонных переговоров стало известно о том, что Волчек и Плиев входят в окружение Мирошникова и бывшего начальника банковского отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилла Черкалина.

В июле 2019 года замдиректора АСВ ушел из агентства и уехал за границу.

Информация о знакомстве Волчека, Плиева, Мирошникова и Черкалина частично подтвердилась в ходе допроса руководителя службы безопасности компании "СовЮрКом" (аккредитована при АСВ) Дениса Юшинского.

Юшинского допрашивали по делу о мошенничестве, связанному с банком "Ренессанс", в котором подозревают Волчека и Плиева.

Напомним, 22 апреля в загородный дом экс-депатута Госдумы приехали оперативники центрального аппарата ФСБ. Волчека увезли в Москву. Операция проходила в условиях строгой секретности. Кроме того, сотрудники ФСБ также задержали и делового партнера Волчека - бизнесмена Зураба Плиева. Им предъявлены обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следствие считает, что обвиняемые пытались получить от представителей банка "Ренессанс" почти 1,5 миллиона евро за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности.

24 апреля суд заключил Волчека и Плиева под стражу до 22 июня. 25 мая Московский городской суд подтвердил законность ареста, сообщает Regnum.