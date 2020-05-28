02 Сентября 2020
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Наука и техника За рубежом
гибкий телефон Xiaomi (2019) | Фото: @XiangW_ /Twitter

Китай начал тестировать 6G

Пока в сети плодятся мифы о вреде 5G-передатчиков, а в России мобильные операторы не могут выбить частоты на развертывание сети в этом формате, Китай перешел к тестированию 6G-сетей. Об этом гендиректор китайского технологического гиганта Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил в интервью "Синьхуа".

По его словам, к концу 2020 года компания прекратит выпуск 4G-смартфонов для китайского рынка и сосредоточит усилия на развитии спутникового интернета и технологии 6G. Впрочем, для других стран мира, в частности для Индии, производство моделей 4G LTE продолжится.

Сейчас Xiaomi выпускает смартфоны, работающие в формате 5G. В планах компании выпуск таких устройств для поставок по всему миру.

На этой неделе Xiaomi презентовала самый дешевый в Китае 5G-смартфон - Redmi 10X (устройство с AMOLED-дисплеем будет стоить порядка $250).

На прошлой неделе стало известно, что китайские корпорации ZTE и China Unicom подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развертывания 6G-сетей. Сейчас они уже активно работают над технологической инновацией. Компании намерены глубоко интегрировать 6G, спутниковые сети, интернет вещей, интернет транспорта и промышленный интернет. Испытания на начальном этапе позволят выяснить, какой может быть пиковая скорость передачи в формате 6G, в частности, можно ли достигнуть пика в 1Тбит/с.

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Китай начал тестировать 6G

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Теги: 6g, мобильная связь, передача данных, тестирование, xiaomi



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