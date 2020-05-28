02 Сентября 2020
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Коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Четверть россиян считают пандемию выдумкой заинтересованных лиц

Более трети россиян не верит в опасность пандемии коронавируса COVID-19, следует из опроса Высшей школы экономики.

Так, 23,2% респондентов отметили, что пандемии не существует, ее придумали заинтересованные лица, а 9,6% считают, что опасность преувеличена, сообщает РБК.

Поведение тех, кто не верит в пандемию, существенно отличается от поведения тех, кто признает ее реальность. Среди первых 43% навещают родственников, а 54% выходят погулять. Среди второй группы только 18% навещает своих родственников.

Вводить режим самоизоляции не было необходимости, полагают 74,22% скептиков. Из тех, кто признает опасность коронавируса, лишь 10% согласно с этим утверждением.

Ранее выяснилось, что более трети россиян не считают нужным прививаться от COVID-19. При этом большинство (59%) потенциально готовы сделать прививку от коронавируса себе и членам своих семей в случае появления соответствующей вакцины.

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Четверть россиян считают пандемию выдумкой заинтересованных лиц

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Теги: коронавирус, пандемия, россияне



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