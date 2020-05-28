Обещанные накануне Собяниным московские медики прилетели в Забайкалье

В Читу прилетела бригада московских медиков, которых накануне Сергею Собянину поручил отправить в Забайкалье Владимир Путин. Они помогут местным врачам бороться с коронавирусом, сообщает краевой минздрав.

"Нужно помочь тем регионам, где обстановка пока остается сложной и требуется помощь, что называется, "прямо на месте". С учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности московской системы здравоохранения прошу направить московские бригады медицинских работников", - сказал накануне Владимир Путин во время встречи с мэром столицы. В Москве эпидемиологическая обстановка улучшилась, поэтому появилась возможность отвлечь медиков на другие, "горячие" регионы. Собянин при этом отметил, что посылать помощь надо сейчас, потому что через неделю она уже будет не нужна.

В составе бригады в Читу прибыли шесть человек – хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра, которые имеют большой опыт работы в моногоспиталях федерального центра. Они привезли средства индивидуальной защиты для работы в красной зоне, медоборудование, лекарственные препараты. Ориентировочно московские врачи останутся в Забайкалье на две недели.

Накануне по поручению главы Минздрава в регион прилетела главный инфекционист министерства Елена Малинникова. Она проконтролирует организацию медпомощи в Забайкалье.

По данным на 28 мая, в Забайкальском крае 1019 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, в моностационарах края скончались 17 человек, выписано с выздоровлением 470 пациентов.