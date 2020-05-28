Обещанные накануне Собяниным московские медики прилетели в Забайкалье

02 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Дальневосточный ФО В России Москва
защитный костюм, врачи, коронавирус (2020) | Фото: пресс-служба РМК

Обещанные накануне Собяниным московские медики прилетели в Забайкалье

В Читу прилетела бригада московских медиков, которых накануне Сергею Собянину поручил отправить в Забайкалье Владимир Путин. Они помогут местным врачам бороться с коронавирусом, сообщает краевой минздрав.

"Нужно помочь тем регионам, где обстановка пока остается сложной и требуется помощь, что называется, "прямо на месте". С учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности московской системы здравоохранения прошу направить московские бригады медицинских работников", - сказал накануне Владимир Путин во время встречи с мэром столицы. В Москве эпидемиологическая обстановка улучшилась, поэтому появилась возможность отвлечь медиков на другие, "горячие" регионы. Собянин при этом отметил, что посылать помощь надо сейчас, потому что через неделю она уже будет не нужна.

В составе бригады в Читу прибыли шесть человек – хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра, которые имеют большой опыт работы в моногоспиталях федерального центра. Они привезли средства индивидуальной защиты для работы в красной зоне, медоборудование, лекарственные препараты. Ориентировочно московские врачи останутся в Забайкалье на две недели.

Накануне по поручению главы Минздрава в регион прилетела главный инфекционист министерства Елена Малинникова. Она проконтролирует организацию медпомощи в Забайкалье.

По данным на 28 мая, в Забайкальском крае 1019 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, в моностационарах края скончались 17 человек, выписано с выздоровлением 470 пациентов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Обещанные накануне Собяниным московские медики прилетели в Забайкалье

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей собянин, забайкалье, владимир путин, помощь, москва, медики



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети