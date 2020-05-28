02 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
волонтер, фонд святой екатерины, гуманитарная помощь, коронавирус (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Гуманитарный проект фонда святой Екатерины расширяется. Присоединился социальный магазин "Вещь добра"

Социальный магазин «Вещь добра» присоединился к гуманитарному проекту фонда святой Екатерины, в рамках которого волонтеры доставляют продуктовые наборы семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

«Мы предлагаем всем желающим сдать нам ненужные вещи, чтобы мы смогли отвезти их нуждающимся. Для этого мы запускаем специальное такси по сбору одежды»,- рассказал руководитель проекта «Вещь добра» Денис Лекомцев.

продуктовый набор, фонд святой екатерины, гуманитарный проект(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

Собранные вещи будут отсортированы, постираны, продезинфицированы и адресно переданы тем, кому они сейчас нужны.

На первом этапе собирать и раздавать вещи будут в Екатеринбурге, Березовском Верхней Пышме, Среднеуральске и Арамили.

фонд святой екатерины, продуктовые наборы, волонтер(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

Если вы хотите сдать свою одежду в пользу других людей Вы можете:
Позвонить по телефону: +7 (922) 222-68-52

Либо написать в Инстаграмм @vesh.dobra

Либо в группу ВКонтакте https://vk.com/vesh.dobra

Оператор даст ответы на все вопросы. С ним же можно решить вопрос о времени и дате забора.

волонтер, фонд святой екатерины, гуманитарная помощь, коронавирус(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

«Фонд с радостью откликнулся на предложение ребят о сотрудничестве. Работая по проекту обеспечения нуждающихся продуктовыми наборами, мы часто видим, что адресаты нуждаются, в том числе, и в одежде. Будет очень здорово, если благодаря нашей совместной работе, кто-то в это не простое время получит дополнительную помощь», - считает заместитель директора фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

фонд святой екатерины, наборы, вещь добра(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

Отметим, что социальный магазин «Вещь добра», систематизирующий обращения с ненужной одеждой, являлся финалистом первого сезона проекта главы Русской медной компании Игоря Алтушкина - #startup_reality. Твой ключ от бизнеса.

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Гуманитарный проект фонда святой Екатерины расширяется. Присоединился социальный магазин "Вещь добра"

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Теги: фонд святой екатерины, вещь добра, гуманитарный проект, алтушкин, #startup_reality



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