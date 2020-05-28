Западные страны запрещают обращаться к России за помощью - Лавров

Ряд стран на Западе использует пандемию коронавируса для наказания неугодных правительств, запрещая тем обращаться за помощью к России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для китайского издания Global Times.

Лавров заявил о "дефиците гуманизма" в мире, это "заболевание", по его словам, распространяется все быстрее и шире.

"Дошло до <...> противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация", — пишет глава МИДа.

Министр пеняет странам НАТО на то, что солидарность в антироссийской позиции им важнее жизней и здоровья обычных граждан.