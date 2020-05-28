В "Газпроме" признали проблемы с месторождением для "Силы Сибири"

Топ-менеджер "Газпрома" признал проблемы с Чаяндинским месторождением, где в начале мая взбунтовались рабочие, сообщает "Лента.ру".

Заместитель руководителя 307-го департамента "Газпрома" Андрей Филиппов и главный геолог "Газпром добыча Ноябрьск" Дмитрий Изосимов были участниками внутренней комиссии, на которой рассматривался вопрос о проблемах Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Оно также является ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири", осуществляющего поставки в Китай.

Филиппов в неформальной беседе заявил, что решение о старте работ не было взвешенным, потому что месторождение не было готово к разработке - находилось на стадии разведки, а работы по геологоразведке почти нигде не были запущены.

Решение о созыве комиссий было принято после жалоб группы ведущих инженеров, которые сообщали об ошибках при освоении Чаянды.

По утверждению специалистов, текущих мощностей месторождения недостаточно для заполнения газопровода в Китай, согласно планам. Из-за этого многомиллиардные контракты на поставку газа оказались под угрозой срыва.

По словам Филиппова, глава "Газпрома" Алексей Миллер был в курсе существующих проблем. Однако в пресс-службе компании заявили, что "у проекта "Сила Сибири" проблем нет".

В конце апреля сообщалось об акциях протеста на месторождении. Рабочие перекрыли трассу из-за условий работы в пандемию коронавируса. Протестующие вахтовики с месторождения, которое разрабатывает ямальская дочка "Газпрома", выступили против плохих условий содержания в карантине, они перекрыли дорогу, ведущую в аэропорт Талакан.

27 апреля работники Чаяндинского месторождения в Якутии устроили митинг из-за плохих условий в поселке, где объявлен карантин из-за коронавируса. Работники подрядных организаций заявили, что в поселке нет изоляции, все проживают в общежитии, в итоге любой может заразиться. Мужчины, вышедшие на пикет, сообщили, что им даже не выдали медицинских масок.