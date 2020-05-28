На Южном Урале за сутки COVID-19 выявили у 148 человек

В Челябинской области за сутки у 148 человек подтвержден коронавирус, два пациента с COVID-19 скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 2 тыс. 586 человек.

Больных COVID-19 – 1 тыс. 433 человека. 1 тыс. 106 человек выздоровели и выписаны из больниц, в том числе 49 человек за прошедшие сутки.

За прошедшие сутки умерло два человека. От COVID-19 скончалась 71-летняя пациентка. У 84-летнего мужчины была атеросклеротическая болезнь сердца и ишемическая болезнь сердца. Коронавирус был сопутствующим заболеванием. Всего в регионе за время эпидемии умерли 35 человек.