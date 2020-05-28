В Югре утверждена форма уведомления думы об участии депутата в управлении НКО

В Югре утверждён порядок, по которому депутат уведомляет окружной парламент о том, что начал участвовать в управлении некоммерческой организацией, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Решение принято на заседании окружной думы. Депутаты утвердили форму предварительного уведомления думы депутатом, осуществляющим свои полномочия на профессиональной постоянной основе, об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. Депутаты единоглано утвердили документ.

Напомним, ранее парламентарии запретили политикам участвовать в работе коммерческих компаний.