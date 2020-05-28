В сургутском отделе полиции скончался задержанный

Начальник УМВД России по Югре Василий Романица поручил провести служебную проверку в связи со смертью задержанного в сургутском отделе полиции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел 27 мая.

"Состоящий под административным надзором гражданин 1975 года рождения был доставлен в отдел полиции за распитие спиртных напитков в общественном месте. В его отношении были составлено два протокола об административных правонарушениях по ст. 20.20 КоАП РФ - распитие спиртных напитков в общественных местах и 19.24 КоАП РФ - нарушение административных ограничений наложенных судом, так как он стоял под надзором после освобождения из мест лишения свободы и не соблюдал обязанности, которые на него возложил суд", - пояснили в пресс-службе.

Спустя какое-то время мужчине стало плохо, однако об ухудшении своего самочувствия он не проинформировал. Это заметил участковый, вызвал "скорую". Медики приехали очень быстро: в течение четырех минут и полчаса оказывали ему помощь, однако безрезультатно - мужчина скончался.

По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем.