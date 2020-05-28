Больше четверти родителей мечтают о моменте, когда дети вернутся в школы и детские сады

Четверть родителей детей до 18 лет мечтает, что после окончания эпидемии дети начнут ходить в школу или детский сад. Это результаты опроса ресурса Дети Mail.RU, на них ссылается ТАСС. Более 30% родителей хотят "когда это все закончится" поехать в путешествие.

"Участникам опроса предложили пофантазировать и представить себе, что бы они хотели сделать сразу после снятия всех ограничений. Почти треть (31%) мечтают поехать в путешествие, 27% отправить детей в детский сад или школу, 29% сходили бы в кино или театр. О походе в гости или в ресторан думают 26% и 24% опрошенных соответственно", - говорится в исследовании.

По данным опроса, родители стали больше времени уделять своим детям. Так, 72% опрошенных признались, что уделяют ребенку свободное время несколько раз в день, ранее эта доля составляла 62%. При этом, более четырех часов в день проводят с детьми 25% родителей, еще больше занимаются с детьми один-два часа - 27%.

На недавнем совещании у президента России глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что с 1 июля в стране начнется летняя оздоровительная кампания, дети отправятся в лагеря, правда, работать такие заведения будут со значительными ограничениями. В ведомстве также надеются, что к 1 сентября обстановка стабилизируется, и новый учебный год дети начнут очно.