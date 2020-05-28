Западные СМИ скрывают слабость и провалы США, умаляя достижения РФ

США пытаются принизить успехи Российской Федерации в различных сферах. Освоение космоса, военно-промышленный комплекс, нефтяной сектор и борцы с мировым терроризмом постоянно находятся под прицелом американской пропаганды.

Иностранные СМИ систематически выступают с громкими заявлениями по поводу России, якобы страна «отстает» от прогрессивного и цивилизованного западного мира. Например, экс-президент Америки Барак Обама не постеснялся назвать Россию страной-бензоколонкой. В то же время, почему-то журналистов не интересуют государства, которые, действительно, испытывают проблемы и претерпевают кризис. Они нацелены исключительно на внутренние дела Российской Федерации, которая не испытывает приписанных ей сложностей с разработкой новейших технологий, вооружением, изучением космоса и в других сферах деятельности — тоже. Москва придерживается принципа планомерного, но стабильного развития.

Агрессивная риторика по отношению к Кремлю — привычный инструмент американского правительства на международном политическом поле. Разумеется, Запад не предъявил каких-либо фактов, безосновательно причисляя РФ статус «аутсайдера». Иностранные пропагандистские СМИ настолько часто выступают с критикой в отношении страны, что в какой-то момент перестали затруднять себя поисками аргументации. Антироссийские выпады США озвучиваются не только на страницах американской проправительственной прессы, их также поддерживают отечественные «либеральные» ресурсы, спонсируемые Западом. Привычно дублирует пропагандистские вбросы Америки и зависимая от нее Европа.

Именно Вашингтон инициировал информационную войну, целью которой является дискредитация образа Российской Федерации и ее правительства. Все это необходимо Штатам для того, чтобы уничтожить одного из самых крупных игроков на международной арене. В сухом остатке медиа-кампания против Москвы ничем не подкреплена и не имеет ни единого шанса на успех. Редакция Накануне.RU с помощью экспертов решила проанализировать серию популистских и неподкрепленных фактами иностранных материалов, авторы которых утверждают, что якобы РФ не занимается вопросами космоса, исчерпывает последние нефтяные ресурсы, использует свои ЧВК для вмешательства в третьи государства, а также испытывает проблемы с вооружением. Однако на деле все обстоит иначе.

Пока США плодят вбросы Россия укрепляется в космосе

Астрофизик, исследователь в области истории космических полетов, сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл заявил, что Россия не сможет в ближайшее время добиться успехов в космосе. Китай и РФ, по заверениям ученого, не составят серьезную конкуренцию Соединенным Штатам в ближайшие 5-10 лет. Нынешние успехи Макдауэлл считает заслугами достижений прошлого.

Однако столь истеричные крики американских ученых и политиков о «лидирующей позиции» США в космосе говорят лишь об одном: Вашингтон в очередной раз задумал устроить инфовойну против РФ. По факту, именно Россия обеспечивает Соединенные Штаты сверхвысокотехнологичным изделием – жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработки НПО. При этом закупка двигателей происходила на протяжении 20 лет.

Не стоит забывать и о контракте, заключенном в 2015 году с европейской и британской компаниями Arianespace иOneWeb. Предприятия собирались купить у России 21 ракету-носитель «Союз». Ракеты на протяжении четырех лет выводили на околополярную орбиту космические аппараты.

Россия является одной из самых крупных стран, которая поставляет важные целевые технологии не только Соединенным Штатам, но и европейским странам. Без сверхвысокотехнологичного двигателя и ракет-носителей зарубежным компаниям как государственным, так и частным пришлось бы забыть об освоении космоса на 5-7 лет.

Сейчас «Роскосмос» рассматривает возможность создать крылатый пилотируемый космический корабль. И пока США публикуют вбросы о якобы несостоятельности РФ в космической гонке, Россия продолжает укреплять свои собственные космические активы.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков. Он назвал действия США в отношении РФ нездоровой пропагандой.

«Факты о наших космических достижениях и сотрудничестве с американцами, особенно по программам дальнего космоса 80-х — если политики об этом не знают, Бог им судья. Но нужно понимать, что у нас сейчас есть некая разница по количеству запусков, о чем очень любят американцы говорить, когда характеризуют свои достижения. У них Илон Маск там что-то запускает и это называют достижением. В России же сейчас перестраивают Роскосмос под новые задачи. Предыдущие его управители довели состояние отрасли до кризисного положения, но сейчас все исправляется, достраивается новый космодром. Страна последовательно двигается вперед: выводятся спутники гражданского и военного назначения. Мы не участвуем в космической гонке, которую нам пытаются навязать. Мы выполняем все программы, которые необходимы для гражданской сферы, хозяйства и те проекты, которые поддерживают интересы МО», — объяснил он.

Эксперт заметил, что информационные атаки против России необходимы Америке, чтобы оправдать необоснованный вывод военной техники в космическое пространство. Таким образом, Вашингтон пытается обелить себя и скрыть агрессивный политический курс под маской «самообороны».

«Им нужно обосновать свою программу милитаризации космоса. Они с одной стороны говорят, что мы отстаем, с другой, что наши космические аппараты угрожают им и всему миру вообще. Таким образом США находят повод для вывода большего числа спутников, в том числе и военного назначения. В основном это не более, чем игра в пропаганду, а оценивать реальное положение дел нужно по объективным техническим достижениям. Например, недавно компания Virgin попыталась запустить так называемый воздушный старт: из-под крыла самолета запустить ракету, которая должна была уйти в космос. Попытка провалилась. В то же время Россию называли страной с разорванной экономикой, однако эта страна смогла сделать то, чего не могут «высокотехнологичные» США», — подчеркнул собеседник ФАН.

Мнение Леонкова разделил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, который напомнил о последних неудачах США в космосе.

«Несомненно, американцам есть отчего локти кусать. Последние годы Штаты не могли выводить на МКС своих астронавтов. Все летали на российских Союзах. Поэтому от Вашингтона и отвернулись европейские государства, решившие покупать более безопасные отечественные Союзы. Естественно, что это лишь одна из причин истерии Запада, а на информационную войну деньги «глубинное государство» никогда не жалело, тем более в области космоса. Правда, американцы забывают, что космические программы есть и у других держав, например, у Индии, Израиля, Бразилии, Китая. Против них тоже будет информационная война? Или это исключительно травля России?», — возмутился он.

Россия показала стабильность и рост в нефтяной отрасли в отличие от США

Соединенные Штаты создают конкуренцию России в нефтяной отрасли отнюдь неэкономическими методами. Речь идет о политических инструментах, которые Вашингтон использует уже в любом удобном случае. Разрыв сделки ОПЕК+ на фоне пандемии коронавирусной инфекции обрушили цену на нефть, что серьезно ударило по США. Не имея собственных ресурсов и технических достижений Вашингтон, стремится за спиной у России заключать договора с другими странами, в том числе, и с Саудовской Аравией. После провала в Сирии, когда Соединенные Штаты стремились насильно забрать себе все природные ресурсы, Белый дом стремится изолировать РФ и диктовать свои правила.

Однако Россия считается одним из крупнейших поставщиков нефти и газа в Европу. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин считает, что инструментами для Вашингтона являются санкции:

«США фактически распространяют свою юрисдикцию на другие страны, в том числе на Евросоюз, который вынужден подчиняться санкционной политике Америки».

Для Соединенных Штатов такой ход может оказаться критическим. Сейчас складывается ситуация, что американские НПЗ работают только на сернистых сортах и не могут перерабатывать легкую нефть, поступающую из Техаса. Чтобы избежать кризиса, США закупились российским сырьем Urals.

Как сообщают американские экономисты, 17 компаний сейчас находятся на грани банкротства. Это не касается той же «Роснефти», котировки которой за последнее время выросли. На фоне пандемии коронавируса российская корпорация показывает стабильный результат. По последним данным, в I квартале 2020 года «Роснефть» продолжает сокращение долговой нагрузки и смогла сгенерировать положительный денежный поток, чего нельзя сказать ни об одной американской нефтяной компании.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков считает, что экономика Соединенных Штатов извлекает прибыль не рыночными методами, а благодаря протекционизму и политически продиктованным ограничительным мерами.

«Это следствие доминирующего военно-политического положения США в мире, которое укрепляет экономику страны, что дает Вашингтону новые ресурсы для дальнейших агрессивных выпадов. Передел газового рынка, к которому стремились американцы, стал одной из реальных причин конфликта на Украине и санкций в отношении «Северного потока-2». Сейчас как раз и происходит активная реорганизация нефтяного рынка, формирование новых магистральных маршрутов и переоценка их роли», — объяснил он.

По его мнению, западные СМИ публикуют антироссийские материалы, как только Россия обходит США в том или ином вопросе. По большей части это затрагивает нефтяной сектор.

«Пандемия коронавируса усугубила проблемы нефтяников, уменьшив спрос на товар, а также послужила поводом для информационной и экономической войны США и Китая. Нефтяной рынок играет в ней не последнюю роль, в том числе сильное положение России в сфере китайского импорта. Все успехи Москвы расцениваются Вашингтоном как повод для информационной атаки, именно за это РФ сделали мишенью для американской пропаганды. Это касается и российских нефтяников, которых в США стремятся убрать с рынка совсем не рыночными средствами», — констатировал он.

Аналогичное мнение высказал военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Некоторые лоббисты считали, что США смогут чуть больше надавить на Саудовскую Аравию и заключить более выгодную для себя сделку, чтобы рост цен на нефть помог хотя бы части компаний избежать банкротства. Как мы видим, США запрещает участвовать кому-либо в картельных сделках, но эти обязательства фактически завязали на себя, когда ситуация в стране была критической. Очевидно, что ряд нефтяных компаний недовольны тем, как администрация Белого дома разрешила кризис, ведь это не гарантировало прекращения процедуры банкротства значительной части отрасли. Недовольства высказываются через прессу, включая заявления лоббистов в Конгрессе США, заявления сенаторов о том, что Саудовская Аравия недостаточно заплатила за то, что она сделала, недовольство Трампом и Россией. Главный вопрос в том, хватит ли у них ресурсов, чтобы либо отправить американскую политику на пересмотр этой сделки, либо открытым путем, либо путем закулисных манипуляций, чтобы формально США оставались в этой сделке, и пытались изменить как-то ее параметры изнутри», — заметил военный эксперт.

Он напомнил, что главным инструментом в экономике Америки являются санкции, с помощью которых они пытаются убрать своих конкурентов с международного политического поля.

«Мы помним о ближайших санкциях против Роснефти, которые привели к уходу Роснефти из Венесуэлы, вопрос сейчас стоит вокруг Северного потока 2. Но обсуждаются и другие санкции против российского нефтегазового спектра. Запрос о нормализации там и близко не стоит – существует определённый консенсус по поводу необходимости более сильного экономического давления на российскую нефтегазовую отрасль. Ситуация с COVID-19 в этом случае помехой не станет, скорее даже наоборот. Проблема американской экономики — это поиск внешних врагов, а в роли виноватых Вашингтон всегда видит Россию и Китай. Эта санкционная политика, невзирая на коронавирусную эпидемию, будет усугубляться», — подчеркнул Рожин.

Зачем Вашингтон пытается очернить российские ЧВК

Западные СМИ пытаются навязать своему читателю мнение, что российские частные военные компании — зло, но это не так. И даже американские пропагандисты не могут привести ни единого аргумента, чтобы с этим поспорить. За неимением реальной фактуры, которая могла бы хоть сколько-нибудь дискредитировать российских бойцов, авторы заказных антироссийских материалов вынуждены придумывать «страшилки». Однако разоблачить эти публикации просто: достаточно знать географию и то, что борьба с терроризмом — не преступление. Американские журналисты систематически «отправляют» сотрудников российских ЧВК в страны, где их на самом деле нет, и обвиняют в «насилии», когда они официально принимают участие в каких-либо антитеррористических операциях.

Наглядным примером этому служит последняя медиа-кампания Запада, направленная на дискредитацию российской ЧВК «Вагнер». Американские прогосударственные СМИ обвинили сотрудников частной военной компании во вмешательстве в ливийский кризис, приписав им присутствие в североафриканском государстве. Впрочем, никаких доказательств, кроме необоснованных и голословных заявлений, предоставлено не было. Агрессивные выпады США обусловлены необходимостью поддерживать нестабильную ситуацию в Африке и на Ближнем Востоке. Эти регионы Штаты используют для неравноправной отработки собственных, зачастую коммерческих, нежели национальных интересов, что невозможно без эскалации обстановки.

Политический аналитик и публицист Юрий Голубь считает, что попытки информационных атак США на российских бойцов выглядят несостоятельно. По сути, нападая на ЧВК, Америка поддерживает преступников и террористов, которым противостоят российские частные военные компании. Это неудивительно, если учитывать, что все международные и внутренние конфликты Вашингтон использует как повод для вмешательства.

«Несмотря на все усилия западных СМИ, ЧВК «Вагнер», вопреки всем усилиям иностранной пропаганды, стала неким брендом, неким символом мощи России, символом мировой справедливости. Западные СМИ пишут, что ЧВК «Вагнер» участвовала в гражданской войне на Украине, но ведь наши ребята, получается, защищали мирных жителей. И защищали не просто от кого-то там, а от карателей ВСУ, нацбатов, которые расстреливали жилые дома, деревни, не щадили не стариков, ни детей. Западные СМИ пишут, что ЧВК «Вагнер» воевала в Сирии. Но ведь воевали против террористов ИГИЛ, на стороне единственного легитимного правительства, на стороне правительственных войск», — уточнил эксперт.

По его мнению, американское правительство очерняет российские ЧВК, чтобы легитимировать интервенцию и поддержку радикального исламизма в Африке и на Ближнем Востоке, а также действия собственных ручных террористов.

«Российские бойцы — единственные, кому хватило смелости пойти против американцев и террористов, которых они поддерживали. И так со всем: в ЦАР — тренируют армию, в Мозамбике — борются с бандитами, в Ливии сражаются с террористами. Теперь недавно ряд СМИ, известно каких стран, пытаются убедить весь мир, что ЧВК «Вагнер» якобы бежит с поля боя в Триполи. Но бегство так не происходит. Вышли из окружения — возможно. Отошли на ранее подготовленные рубежи, чтобы выманить врага, — скорее всего. Но не бежали с поля боя. По всему получается, даже если верить фейковым публикациям западных СМИ, ребята из ЧВК «Вагнер» всегда, без единого исключения, на стороне добра», — резюмировал Голубь.

Таким образом, ЧВК «Вагнер» стала еще одним брендом, ассоциирующимся с Россией и который пытаются дискредитировать западные СМИ. В то же время, жертвами дезинформации и разнообразных вбросов, которые размножают американские медиа-ресурсы, а также спонсируемые Штатами отечественные «либеральные» издания становятся люди, которые вообще не имеют отношения к данной структуре.

Например, недавно независимый журналист Олег Блохин, работающий в Сирии, был представлен сторонниками Правительства национального согласия в качестве бойца ЧВК «Вагнер» в Ливии. Доказательством его «присутствия» в североафриканском государстве и работе ЧВК стала видеозапись, которая была сделана самим репортером, вот только не в Ливии, а в Сирии, во время зачистки пустыни от террористов. И это лишь малая часть заказных антироссийских публикаций, которые инициирует Белый дом. На сегодняшний день подобных материалов настолько много, что не хватило бы и десятка томов для описания всех случаев бездоказательных и пустых обвинений в отношении российских ЧВК.

США критикует российское оружие, пользуясь уступающими аналогами

Американский аналитик Алекс Холлинс, магистр в области коммуникаций в Южном Нью-Гэмпширском университете, заявил, что новейшее российское оружие является не более чем мистификацией и «пусканием пыли в глаза».

Критике подверглись новейшие истребители Су-57, в особенности их двигательная система. В то же время стоит вспомнить массово продаваемые американские истребители F-35, в которых регулярно находятся новые дефекты конструкции. Цепочка производства для удешевления затрагивает множество стран, одним из условий для которых является обязательная закупка этого летательного аппарата.

Самой известной проблемой этого самолета повреждения хвостовой части при длительном полете на сверхзвуковых скоростях. В конечном счете, вместо решения проблемы было решено попросту сократить время полета на высоких скоростях.

В Пентагоне считают, что проблему разрушения хвостовой части истребителя F-35 на сверхзвуковых скоростях исправлять не имеет смысла.

Проблема конструкции была удалена из списка недостатков по категории "нет плана исправления", которое используется в случаях, когда полное исправление проблемы не оправдывает предполагаемую стоимость, сказано в заявлении комиссии по программе создания и производства единого истребителя.

"Решение потребовало бы длительной разработки и летных испытаний нового материала, способного выдерживать влияние внешней среды неограниченное время, удовлетворяя при этом весовым и другим требованиям. Вместо этого было принято процедурное решение проблемы путем введения временного ограничения на сверхзвуковой полет".

Полеты на высоких скоростях могут отрицательно сказаться на "невидимости" самолёта и привести к разрушению приборов связи и сенсоров, расположенных в хвостовой части истребителя.

Су-57 подобных проблем не имеет, а двигатели поддаются калибровке и улучшениям. Алжир уже заключил контракт на поставку 14 российских истребителей в экспортной модификации. В закупке перспективного истребителя также заинтересованы КНР, Перу, Вьетнам, Иран, Индия, ОАЭ.

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин согласен с тем, что американцы ведут информационную атаку против российского Су-57, чтобы нивелировать и скрыть огрехи собственного истребителя F-35.

«Штаты ставят цель дискредитировать наше авиастроительство. Самолет Су-57, безусловно, по многим аналогам превосходит действующие самолеты, которые сегодня состоят на вооружении американцев. Истребитель F-35 имеет достаточно много погрешностей и технических ошибок. США намеренно пытаются принизить роль ВКС РФ, наш оборонно-промышленный комплекс», — заметил Юрий Швыткин.

В заключение он подчеркнул, что считает подобные выпады воплощением нездоровой конкуренции и добавил, что США никогда не стеснялись использовать грязные приемы.

ТАКТИКА США

Во всех случаях Вашингтон готовит базу для нападок на Россию с распространения ложной информации в СМИ: по изданиям различного толка тиражируется ничем неподтвержденная информация, на основе которой строится политический курс страны. Западные политики дублируют написанные в газетах и озвученные по телевидению тезисы, легитимизуя их, невзирая на отсутствие доказательной базы. Все это помогает Белому дому в поиске необходимого для Штатов внешнего врага, с помощью которого Запад оправдывает собственные многочисленные преступления в других государствах.

Именно заявления о якобы имевшей место быть внешней угрозе неоднократно использовались США в качестве причины для вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Таким образом, Вашингтон пытается не только использовать внутренние и внешние конфликты других стран в своих интересах, но и устранить сильных политических игроков, а также конкурентов в различных экономико-политических отраслях. Одним из главных является Россия, которая, во-первых, выступает с невыгодными Западу мирными инициативами, во-вторых, преуспевает в освоении космоса, в-третьих, обладает богатыми месторождениями, в-четвертых, успешно проводит антитеррористические кампании и, в-пятых, производит качественное вооружение.

Это лишь несколько случаев попыток США дискредитировать образ Кремля и основных российских символов. Однако данных примеров достаточно, чтобы понять тактику и цели Запада, который систематически отводит глаза от собственных преступлений, запуская в СМИ антироссийские вбросы. Более того, перечисленные выше факты указывают на то, что все усилия американской пропаганды очернить российское правительство безосновательны и не соответствуют действительности, поэтому обречены на провал.