В Прикамье от коронавируса излечилось более 800 человек

За последние сутки из медицинских учреждений Прикамья, в связи с выздоровлением, было выписано 28 пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Таким образом число оправившихся от болезни в регионе составляет 824 человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края с ссылкой на местный минздрав.

На данный момент в Прикамье COVID-19 диагностирован у 1 тыс. 495 человек. 2 тыс. 442 пермяка находятся на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.