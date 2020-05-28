СКР ужесточил статью задержанным за приготовление еды на Вечном огне в Кронштадте

Двум девушкам и мужчине, пожарившим сосиски у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью УК РФ. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Санкт-Петербургу, вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений.

Ранее обвиняемым грозило до трех лет колонии, теперь им могут назначить наказание до пяти лет лишения свободы.

Вечный огонь в Кронштадте горит над Братской могилой рабочих и матросов. Здесь похоронены от 400 до 600 человек - участников и жертв революционных событий первой четверти XX века. Сначала на этом месте было небольшое надгробие, а позже поставили бетонное надгробие, внутри которого с 7 ноября 1984 года горит вечный огонь.

Инцидент произошел вечером 24 мая. Троица приехала к мемориалу на машине Skoda Octavia, устроила пикник, а затем оставила мусор и скрылась. О происшествии в полицию сообщил директор музея истории Кронштадта. Позже 36-летний мужчина, а также девушки 22 и 23 лет были задержаны.

Прокуратура Кронштадтского района поставила на контроль ход расследования уголовного дела.