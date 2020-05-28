02 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
суд по закрытию складов сети Красное и белое (2020) | Фото: Железнодорожный районный суд Екатеринбурга

В Екатеринбурге суд решает вопрос о закрытии складов "КБ". В компании уверяют, что устранили нарушения

В четверг, 28 мая, Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассматривает дело об административном нарушении соучредителя сети "Красное и белое", на чьих складах произошла вспышка коронавируса.

Напомним, в ходе проверки были выявлены следующие нарушения: не представлен пятидневный запас санитарно-гигиенических масок, выделено недостаточное количество одноразовых средств индивидуальной защиты для сотрудников, а в помещениях с постоянным нахождением работников отсутствуют бактерицидные облучатели. Выяснилось, что перед началом рабочих смен отсутствовал так называемый "входной фильтр" с проведением бесконтактного контроля температуры тела сотрудников и обязательным отстранением от работы людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ. Также было установлено, что к работе допускались сотрудники, контактировавшие с заболевшими.

суд по закрытию складов сети Красное и белое(2020)|Фото: Железнодорожный районный суд Екатеринбурга

В Роспотребнадзоре посчитали, что у ООО "Абсолют" была возможность исполнить требования санитарного законодательства, но оно не сделало этого, что привело к заражению сотрудников и может способствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции. Надзорный орган требует приостановить деятельность предприятия.

суд по закрытию складов сети Красное и белое(2020)|Фото: Железнодорожный районный суд Екатеринбурга

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня на суде эти нарушения были перечислены вновь. В ответ юридический представитель "Абсолюта" заверила, что все они в данный момент устранены, и просила не приостанавливать деятельность. В эти минуты выступает сотрудник Роспотребнадзора, который представляет судье свои аргументы.

суд по закрытию складов сети Красное и белое(2020)|Фото: Железнодорожный районный суд Екатеринбурга

Напомним, из-за вспышки коронавируса на складах сети "Красное и белое" в Свердловской области уже возбуждено уголовное дело.

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В Екатеринбурге суд решает вопрос о закрытии складов "КБ". В компании уверяют, что устранили нарушения

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Теги: Красное и белое, коронавирус, суд, склады, закрытие, Роспотребнадзор



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