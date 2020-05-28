"Уральские авиалинии" доставили из Армении 101 уральца

Самолет "Уральских авиалиний" доставил из Армении в Свердловскую область 101 уральца. Промежуточная посадка в Екатеринбурге прошла 28 мая. Далее самолет направился в Новосибирск.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, по прибытию в аэропорт "Кольцово" прибывшие прошли все необходимые процедуры. 24 пассажиров, в том числе четверых детей (из них 17 свердловчан) направили в обсерватор на двухнедельную изоляцию. Остальные прибывшие, при поддержке оперативных штабов других регионов, проследовали в обсерваторы по месту жительства.