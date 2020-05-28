02 Сентября 2020
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Оперативный штаб Свердловской области во главе с Евгением Куйвашевым (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев на Innoprom-Online: Нужно обеспечить безопасность и дать людям работать

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил о перенастройке промышленного комплекса Свердловской области для решения широкого круга задач в сфере безопасности, сохранения жизни и здоровья людей. Как отметил губернатор в своем выступлении в рамках сессии Innoprom-Online, посвященной поддержке промышленного комплекса, необходимость изменения подходов к решению этих вопросов продиктовала ситуация, вызванная распространением коронавиурсной инфекции.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, международная промышленная выставка "Иннопром", традиционно проходящая в Екатеринбурге, в эпидемиологически непростой период перешла на удаленный режим работы. Эксперты в online-формате обсуждают ключевые вызовы и задачи в экономике, промышленности и инновациях.

Сессия, к работе которой был приглашен губернатор Евгений Куйвашев, собрала представительный состав участников. К дискуссии присоединились заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, председатель Госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, вице-президент РСПП, председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский и руководители крупнейших российских промышленных групп.

чиновник, часы, депутат, бюрократия(2018)|Фото: Накануне.RU

Открывая сессию, российский вице-премьер Юрий Борисов отметил, что ключевым вопросом сейчас становится не только то, как преодолеть сложившиеся обстоятельства, но и то, как страна будет развиваться после.

"Любой кризис – это время возможностей. От того, как мы пройдем его, какие действия предпримем уже сейчас, будет зависеть, в какой стране мы будем жить через пять, десять, пятнадцать лет", - сказал он.

Свердловская область, один из главных индустриальных регионов России, сегодня тоже встала на путь решения этих перспективных задач. По словам губернатора Евгения Куйвашева, в самый непростой период, вызванный угрозой распространения коронавируса, на Среднем Урале не останавливалась работа почти полутора тысяч системообразующих предприятий – оборонных, металлургических, машиностроительных и других. При ощутимой федеральной и региональной поддержке региону удалось сохранить рост объемов производства: за январь-апрель индекс промышленного производства составил 106,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Уральские предприятия в условиях эпидемии продемонстрировали способность к мобилизации и оперативной перенастройке. Как результат, в Свердловской области в сжатые сроки в 10 раз выросло производство бактерицидных облучателей, кожных антисептиков, защитных костюмов, кратно выросло количество выпускаемых аппаратов ИВЛ. Все это, по мнению Куйвашева, бесценный опыт, который ляжет в основу дальнейшего, "посткарантинного" развития.

Евгений Куйвашев(2020)|Фото: Информационный портал Свердловской области

"Сегодня все поняли, что самое дорогое в прямом и переносном смысле, конечно, - здоровье человека. Это самое главное, и вокруг этого должно строиться будущее, в том числе, промышленности. Нужно настроиться всем на реализацию проектов, связанных со здоровьем, с созданием безопасной среды, с обеспечением санитарно-гигиенической защищенности людей.

Нам нужно привлечь самые передовые практики всех стран, которые пережили эпидемию, побороли и борются успешно с коронавирусом. Нужно настроиться всем на реализацию проектов, связанных со здоровьем, в корне пересмотреть подходы к этому вопросу. И в основе этой работы тезис один – обеспечить безопасность и дать людям работать", - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Стоит отметить, что в Свердловской области одновременно с введением вынужденных ограничительных мер был внедрен целый комплекс мер поддержки не только жителей, но предпринимательского сообщества.

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Куйвашев на Innoprom-Online: Нужно обеспечить безопасность и дать людям работать

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Теги: Innoprom-Online, Куйвашев, промышленность



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