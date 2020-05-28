В Югре за окружными депутатами, трудящимися без отрыва от работы, сохранят основное место службы

Парламентарии думы Югры изменили закон "О статусе депутата", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Депутату думы, работающему без отрыва от основной деятельности, для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы на шесть рабочих дней в месяц в совокупности. Члену парламента думы муниципального образования для работы на непостоянной основе также гарантируется сохранение места работы. Период устанавливает местный устав. Срок не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц", - говорится в пояснительной записке к закону, одобренному на заседании.

Решение принято единогласно.