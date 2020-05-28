02 Сентября 2020
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Общество В России
(2011) | Фото:eg.ru

Третья жена Эдуарда Успенского подтвердила слова его дочери о домашнем насилии со стороны писателя

Третья супруга Эдуарда Успенского Элеонора Филина поддержала дочь писателя от первого брака Татьяну, которая заявила о домашнем насилии со стороны отца.

Филина, которая была замужем за Успенским с 2005 по 2011 годы (вместе супруги вели популярную передачу "В нашу гавань заходили корабли"), в эфире телеканала "Звезда" сказала: "Татьяна, она, так сказать, всю жизнь страдала от этого. И при мне, и без меня – до меня, скажем так. Я вот это все видела и не раз с ним на эту тему говорила, мягко сказать".

Филина, кстати, по профессии учитель и детский психолог. Экс-супруга писателя добавила, что "это совершенно открытая информация", которая появлялась в СМИ, и она сама рассказывала о домашней обстановке в семье уже после расставания с Успенским.

Успенский был женат четыре раза. В первом браке родилась дочь Татьяна. Во втором браке появились приемные дочери-двойняшки Ирина и Светлана, старшую дочь отец забрал жить в свою новую семью. В третьем браке детей не было, после него писатель вновь сошелся со второй женой.

Напомним, на днях дочь Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо к Государственной детской библиотеке и попросила не называть именем отца детскую литературную премию, поскольку тот, по ее словам, был тираном, а в семье процветало насилие, как домашнее, так и моральное.

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Третья жена Эдуарда Успенского подтвердила слова его дочери о домашнем насилии со стороны писателя

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Теги: элеонора филина, эдуард успенский, домашнее насилие, тиран



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