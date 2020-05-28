02 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Дума ХМАО президиум (2019) | Фото: Дума ХМАО

Депутатам думы Югры запретили управлять коммерческими компаниями

Депутаты думы Югры запретили членам окружного парламента участвовать в управлении коммерческими организациями, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Решение принято на 40-ом заседании думы. Депутаты, работающие на профессиональной постоянной основе, не смогут участвовать в управлении коммерческими и некоммерческими организациями. Исключение – участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профсоюза, работа на съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости.

Кроме того, запрет не распространяется на представление на безвозмездной основе интересов субъекта РФ в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является регион.

Депутаты единогласно проголосовали "за" новацию.

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Депутатам думы Югры запретили управлять коммерческими компаниями

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Теги: коммерческая организация, НКО, дума Югры, Борис Хохряков



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