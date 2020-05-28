У троих строителей Пермского зоопарка обнаружен коронавирус

Трое строителей Пермского зоопарка заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом Накануне.RU сообщили в оперативном штабе региона с ссылкой на местный минздрав. Круг контактных лиц составляет 117 человек. Предварительный результат их тестирования - отрицательный.

По предписанию главного санитарного врача Пермского края, все контактные помещены в обсерваторы под наблюдение медицинских работников. Дважды в сутки пациентов ждет осмотр и термометрия. При первых признаках заболевания, они будут переведены в специализированное медицинское учреждение.