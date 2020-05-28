02 Сентября 2020
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трансляция полета Сергея Прокопьева с космодрома &quot;Байконур&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Рогозин отказывается объяснять, кто сделал "дыру" в "Союзе МС-09"

В Роскосмосе сообщили, что российский сегмент МКС оснастили камерами видеонаблюдения после инцидента с космическим кораблем "Союз МС-09", в котором обнаружили просверленное отверстие.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин не стал уточнять, кто именно сделал дыру в корабле, добавив, что на это есть "самые разные причины", передает Regnum.

Однако в Роскосмосе предприняли все возможное для недопущения подобных ситуаций в будущем, отметил он.

В прошлом году Рогозин заявил, что Роскосмос выяснил причины появления дыры в космическом корабле, но пока не раскроет информацию общественности.

Напомним, корабль "Союз МС-09"отправился на МКС в начале июня 2018 года. 30 августа на станции произошла утечка воздуха. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза".

Сначала сообщалось, что разгерметизация произошла из-за производственного брака. Однако затем Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

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Рогозин отказывается объяснять, кто сделал "дыру" в "Союзе МС-09"

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Теги: дмитрий рогозин, союз мс-09, мкс



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