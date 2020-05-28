02 Сентября 2020
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Общество В России
Союз МКС стыковка космический корабль (2019) | Фото:www.roscosmos.ru

Рогозин рассказал, сколько еще будет летать МКС

Международная космическая станция будет работать на орбите примерно до 2030 года.

"МКС - это семь, ну, может быть, еще десять лет существования. Все равно возникает усталость конструкции, усталость металла. Поэтому Международная космическая станция, наверное, просуществует, до 2030 года", – сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы "Соловьев LIVE".

Глава госкорпорации также заявил, что Россия начинает работы по новой станции, которую планируется создать после 2030 года, уже разрабатываются модули для нового проекта. Особенностью этой станции станет возможность заправлять космические корабли топливом.

Между тем, МКС до сих пор не достигла своего окончательного, проектного вида – для завершения "строительства" необходимо достроить несколько модулей. В прошлом году стало известно о переносе на год отправки последнего модуля.  

Речь идет о научно-энергетическом модуле (НЭМ). Запуск многофункционального лабораторного модуля "Наука" планировался в 2020 году, узлового модуля "Причал" — в 2021 году, а НЭМ — в 2023 году.

Первоначально достроить российский сегмент МКС планировалось к 2015 году, причем создать хотели два НЭМа. От создания второго позднее отказались, а запуск первого с тех пор неоднократно переносился. Сейчас в состав российского сегмента МКС входит пять модулей: служебный модуль "Звезда", функционально-грузовой блок "Заря", стыковочный отсек "Пирс", два малых исследовательских модуля "Поиск" и "Рассвет".

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Рогозин рассказал, сколько еще будет летать МКС

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Теги: дмитрий рогозин, мкс, орбитальная станция, модуль



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