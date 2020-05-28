02 Сентября 2020
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Общество В России Крым
крепость Чембало, Балаклава, Севастополь, Крым (2016) | Фото: Накануне.RU

Крым просит отказаться от невыполнимых требований Роспотребнадзора к курортной сфере

Власти Крыма просят смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.

Как говорится на странице главы республики Сергея Аксенова в Facebook, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус, как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион.

Кроме того, по его словам, посетители пляжей не смогут соблюдать социальную дистанцию.

Власти Крыма также просят отменить норму, которая обязывает в случае выявления человека с коронавирусом "превращать объект размещения в обсерватор".

Как отмечает Regnum, Роспотребнадзор неделю назад несколько смягчил рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии COVID-19, однако эти рекомендации все равно остаются весьма жесткими.

Ранее в Крыму ввели платное пребывание в обсерваторе. Сейчас все приезжающие на полуостров из других регионов россияне должны проходить 14-дневный карантин. Их помещают в обсерваторы. Теперь за пребывание в обсерваторе в курортном регионе граждане будут платить сами, а если они не смогут оплатить "услугу" сразу, то деньги с них взыщут через суд.

Громкое заявление Аксенов сделал на совещании регионального штаба по борьбе с коронавирусом: "Граждане из других субъектов РФ, которые едут в Крым бесцельно, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если они не готовы оплатить сразу, по окончании нахождения в обсерваторе, должны исковые требования направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту всю сумму. Мы всех ждем в курортный сезон, но, не надо, от нечего делать создавать проблему нам. Каждый ваш приезд, это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, давайте будем уважать друг друга".

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Крым просит отказаться от невыполнимых требований Роспотребнадзора к курортной сфере

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Теги: крым, сергей аксенов, санатории



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