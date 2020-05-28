02 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале утвердили форму санитарной декларации для кафе, ресторанов, ТЦ и магазинов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев показал проект санитарной декларации, которую должны будут подписать все открывающиеся организации региона. Как передает корреспондент Накануне.RU, проект документа губернатор опубликовал на своей странице в Instagram.
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"Мы, наконец, утвердили форму санитарной декларации, которую надо будет заполнить всем организациям – кафе, ресторанам, торговым центрам, магазинам с отдельным входом для возобновления работы. Ее уже должны получить все бизнес-объединения региона", - рассказал Евгений Куйвашев.

По его словам, на сегодня эпидситуация на Среднем Урале не позволяет открыть все учреждения и организации, но если новых вспышек заболевания, подобных той, что случилась на складах сети "Красное и белое", не будет, то областные власти будут ставить вопрос о поэтапном выходе из особого режима.

Напомним, в среду было объявлено, что Свердловская область подошла к пику заболеваемости коронавирусом.

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На Среднем Урале утвердили форму санитарной декларации для кафе, ресторанов, ТЦ и магазинов

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Теги: Куйвашев, санитарная декларация, Средний Урал



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