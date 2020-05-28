02 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Дональд Трамп (2017) | Фото: therussiantimes.com

Трамп пригрозил закрыть соцсети после того, как Twitter пометил его сообщения как сомнительные

Дональд Трамп начал войну со своей любимой соцсетью – платформой микроблогов Twitter. Глава Белого дома пообещал подписать некое распоряжение "в отношении социальных сетей". Пока неясно, какие санкции повлечет подписание этого документа, но ранее Трамп пообещал начать "жестко регулировать" или даже закрывать соцсети. Недовольство президента вызвал тот факт, что Twitter пометил два трамповских твита как сомнительные (твит с неподтвержденной информацией).

Американские СМИ отмечают, что у президента нет полномочий закрывать соцсети и даже регулировать их каким бы то ни было образом – это прерогатива конгресса. По данным источников в окружении Трампа, он собирается создать комиссию для рассмотрения жалоб на предвзятость технологических платформ по отношению к республиканцам.

Twitter пометил как сомнительные высказывания Трампа о голосовании в Калифорнии. По мнению президента, голосование по почте приведет к масштабному мошенничеству и подлогам. Администрация платформы разместила рядом с сообщением ссылку с названием "Узнать больше о голосовании по почте". По ссылке открывались новости, в которых опровергается опасность подлогов при голосовании по почте.

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Трамп пригрозил закрыть соцсети после того, как Twitter пометил его сообщения как сомнительные

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Теги: дональд трамп, twitter, соцсети, информация, проверка



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